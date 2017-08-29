Владимирские спортсмены завоевали 8 медалей на ЧМ по спортивному ориентированию

По результатам чемпионата мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах, прошедшего в Вильнюсе, владимирские спортсмены Антон Фолифоров и Ольга Шипилова-Виноградова завоевали 8 медалей.

Так, 22 августа на соревнованиях в новой дисциплине в чемпионатах мира «Велокросс-лонг общий старт» на дистанции 22,4 километра Ольга Шипилова-Виноградова на протяжении всей дистанции находилась в лидирующей группе. Небольшая ошибка на последнем контрольном пункте не позволила ей выиграть золотую медаль.

23 августа в трех этапных эстафетах наша землячка смогла сократить отставание от соперниц и на финише в упорной борьбе выиграла бронзовую медаль для сборной команды России, А Антон Фолифоров занял 3-е место в составе мужской сборной.

25 августа в дисциплине «Велокросс-лонг» на дистанции 24,8 километра Ольга Шипилова-Виноградова выиграла свою четвёртую медаль – бронзовую. Антон Фолифоров на дистанции 30,3 километра выиграл бронзовую медаль среди мужчин.

26 августа чемпионат мира завершился дисциплиной «Велокросс-спринт», в которой Ольга Шипилова-Виноградова завоевала вновь бронзовую медаль, а Антон Фолифоров занял 4 место, уступив 7 секунд бронзовому медалисту.

Автор: Владимирская служба новостей