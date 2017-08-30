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Новости
30.08.2017 08:34

Во Владимире выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев
Сегодня в Центре классической музыки в преддверии XX юбилейного сезона Владимирского Губернаторского симфонического оркестра выступит известный пианист-виртуоз Денис Мацуев. Программа его концерта держится в тайне. По мнению организаторов, это позволит повысить градус остроты восприятия музыки зрителем. 
Стоит отметить, что Денис Мацуев является давним творческим партнером Владимирского Губернаторского симфонического оркестра. Характеризуя этот коллектив, он отметил, что «это один из самых мобильных, энергичных и чутких региональных оркестров из тех, с которыми я имел честь выступать на сцене. Уверен, что об этом коллективе узнают в самое ближайшее время по всей нашей стране, чему я со своей стороны обещаю всячески способствовать».
Концерт начнется в 18-30. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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