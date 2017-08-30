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Новости
30.08.2017 08:30

Светлана Орлова посетит Гусь-Хрустальный район
Сегодня губернатор области Светлана Орлова посетит Гусь-Хрустальный район. В рамках визита глава региона примет участие в торжественной церемонии открытия средней общеобразовательной школы - детского сада в поселке Великодворский. Напомним, что это первый подобный проект во Владимирской области, который вошел в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» благодаря Светлане Орловой. 
Также запланирована встреча с работниками социальной сферы и руководителями промышленных предприятий района. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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