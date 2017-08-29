Более 50 улиц Владимира не обеспечены наружным противопожарным водопроводом

Более 50 улиц Владимира не обеспечены наружным противопожарным водопроводом. Это показала прокурорская проверка. В микрорайонах Мостострой, Шпалорезка, Юрьевец, Энергетик, Пиганово, поселке Рахманов Перевоз не оборудованы подъезды с площадкой с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественных и искусственных водоисточников.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники с учетом нагрузки от пожарных автомобилей в микрорайонах не отвечает требованиям законодательства (грунтовые дороги), что затрудняет в случае возникновения пожароопасных ситуаций проезда по данным дорогам спецтехники.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города обратилась в суд с требованиями к администрации города Владимира устранить выявленные нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности.

Автор: Владимирская служба новостей