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Новости
29.08.2017 15:23

Более 50 улиц Владимира не обеспечены наружным противопожарным водопроводом
Более 50 улиц Владимира не обеспечены  наружным противопожарным водопроводом. Это показала прокурорская проверка. В микрорайонах  Мостострой, Шпалорезка, Юрьевец, Энергетик, Пиганово, поселке Рахманов Перевоз не оборудованы подъезды с площадкой с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественных и искусственных  водоисточников.
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники с учетом  нагрузки от пожарных автомобилей в микрорайонах не отвечает требованиям законодательства (грунтовые дороги), что затрудняет в случае возникновения пожароопасных  ситуаций проезда по данным дорогам спецтехники.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура города  обратилась в суд с требованиями к администрации города Владимира устранить выявленные нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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