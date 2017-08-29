«Владимирводоканал» готовит городские «ливневки» к сезону дождей

«Владимирводоканал» готовит городские «ливневки» к сезону дождей. Работы должны завершиться не позднее 1 ноября.

Сегодня бригада чистила и промывали ливнеприемники в районе ДК Молодежи на улице Мира.

Самый большой городской коллектор находится в районе улицы Добросельской. Еще один мощный коллектор заработает в полном объеме с вводом в эксплуатацию завершающего отрезка Лыбедской магистрали от Ерофеевского спуска до площади Фрунзе. Специалисты рассчитывают, что новый коллектор повысит эффективность работы всей городской системы ливневой канализации.

Немаловажная деталь: сотрудники водоканала проходят обязательный инструктаж по технике безопасности подземных работ, а в их арсенале есть специальное оборудование и газоанализаторы, которые предотвращают несчастные случаи. Генеральный директор МУП «Владимирводоканал» Александр Кладов напоминает владимирским диггерам и другим любителям острых ощущений, что ливневая канализация - не место для прогулок и фотосессий. Даже в небольшой дождь напор воды способен сбить с ног и унести за собой человека. Кроме того, под землей скапливается опасный газ метан - его невозможно почувствовать, но он может стать для человека причиной смертельных последствий.

Автор: Владимирская служба новостей