Поездки в плацкартных вагонах в сентябре можно будет совершить со скидками до 40%

Пассажиры поездов дальнего следования могут приобрести проездные документы в плацкартные вагоны со скидками до 40%. Акция действует до 24 сентября включительно. Скидки предоставляются в зависимости от расположения мест в вагоне:

скидка 40% действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места №№ 38–54;

скидка 20% действует при оформлении билетов на верхние места №№ 2–32 и нижние боковые места №№ 37–53 не позднее чем за 5 суток до даты отправления.

Билеты со скидками можно оформить в поезда, курсирующие между различными городами страны.

Скидки не применяются при оформлении билетов по другим действующим специальным тарифам, в том числе детскому и для организованных групп пассажиров.

Напомним, что пассажиры, планирующие путешествие после 24 сентября, также могут воспользоваться специальными тарифами со скидками 40%. По акции "Бархатный сезон" билеты со скидкой можно оформить в плацкартные вагоны ряда поездов в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском отправлением с 1 октября по 16 декабря 2017 года. На проезд в плацкартных вагонах поездов, не включенных в акцию "Бархатный сезон", также действует скидка 40%. Даты поездок: с 25 сентября по 16 декабря.

Подробную информацию обо всех действующих акциях можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам"

Автор: Владимирская служба новостей