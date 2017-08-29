Родители с детьми превратились в мультгероев

В рамках Дня города во Владимире прошел Парад колясок, темой которого стали «Мультфильмы». В нем приняли участие около 20 владимирских семей.

В итоге победителем в категории "Детская коляска" стала семья Канаевых - мама Светлана и дочка Марта, которые оформили свою коляску по мотивам мультфильма "Вверх". В категории "Детский транспорт" лучшими стали Виктория и Василиса Долгушины, представшие в образе Маши и Медведя. А первыми в номинации "Слингообраз" стали Екатерина и Павел Комаровы с детьми Артемом и Семеном, которые превратились в семью Шреков. Специальный приз получила семья Спириных за образ из мультфильма о Львенке и Черепахе.

Автор: Владимирская служба новостей