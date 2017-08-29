В Патриарших садах Владимира открыли конференц-зал на 200 мест

В рамках Дня города состоялось открытие конференц-зала на 200 мест в Патриарших садах Владимира.

Напомним, реконструкция «Патриаршего сада» была начата в 2015 году. За это время были отремонтированы пешеходные дорожки, на склонах сада устроены новые удобные лестницы, оборудованные не только перилами, но и специальными подъёмниками для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, руками ребят и работников учреждения были созданы новые ландшафтные композиции, появились искусственный пруд и каскад фонтанов.

Как подчеркнула губернатор Светлана Орлова, «Патриаршие сады» должны стать серьезным образовательно-культурным детским центром федерального масштаба, готовым принять школьников со всей России.

И ключевую роль здесь должен сыграть как раз современный конгресс-центр на 200 человек. Новые просторные помещения еще предстоит обжить. Скоро здесь будет организован ряд выставок. Три экспозиции уже запланированы: «Туристский потенциал города Владимира», «История Владимира сквозь призму археологии» и «История Патриаршего сада».

Также в ближайших планах – завершение строительства учебного корпуса и уникальной оранжереи. Общий объем инвестиций в реконструкцию Станции юных натуралистов - 208 млн. рублей, 70 процентов из которых – это средства областного бюджета, а остальное – средства города Владимира и Сбербанка.

Отметим, что ранее «Патриаршие сады» посетил Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, который выразил уверенность в перспективности развития такой уникальной площадки – как мощного образовательного, культурного и туристического центра.

Автор: Владимирская служба новостей