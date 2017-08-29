Под колеса авто попали три пешехода

Накануне под колеса авто попали три пешехода. На проспекте Строителей Владимира Ауди-80 сбил 55-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. У пострадавшего - переломы и ссадины.

Подобное ДТП произошло в поселке Красная Горбатка. Сбитым оказался 77-летний пенсионер. Он был госпитализирован. Водитель с места аварии скрылся.

А в Александрове иномарка наехала на 72-летнего пешехода, который шел по «зебре». Мужчина был доставлен в больницу.

Автор: Владимирская служба новостей