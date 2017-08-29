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29.08.2017 11:37
Под колеса авто попали три пешехода
Накануне под колеса авто попали три пешехода. На проспекте Строителей Владимира Ауди-80 сбил 55-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. У пострадавшего - переломы и ссадины.
Подобное ДТП произошло в поселке Красная Горбатка. Сбитым оказался 77-летний пенсионер. Он был госпитализирован. Водитель с места аварии скрылся.
А в Александрове иномарка наехала на 72-летнего пешехода, который шел по «зебре». Мужчина был доставлен в больницу.
Автор: Владимирская служба новостей