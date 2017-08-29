Вирус африканской чумы свиней выявлен в Гусь-Хрустальном районе

Вирус африканской чумы свиней выявлен в Гусь-Хрустальном районе. Вспышка АЧС зафиксирована в деревне Купреево. Сейчас на месте проводятся ветеринарно-санитарные работы. Каждое животное проверяется на наличие заболевания, биоотходы сжигаются.

Людям предлагают добровольно уничтожать не пораженное африканской чумой свиней поголовье, пока есть возможность использовать его. Параллельно владельцам личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств рекомендуется альтернатива свиноводству – разведение домашней птицы, овец, коз. Кроме того, прорабатываются меры поддержки из местных бюджетов.

Автор: Владимирская служба новостей