Мазанько просят оставить под домашним арестом еще на 2 месяца

Завтра Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении на два месяца срока домашнего ареста вице-губернатору Владимирской области Елене Мазанько, который истекает 1 сентября, сообщает ТАСС. Напомним, ранее суд отказал СК в заключении Мазанько под стражу и отправил ее под домашний арест, который она отбывает в квартире в Москве. Ей запрещено покидать помещение без разрешения, использовать телефон и интернет, а также общаться со СМИ. Позднее суд разрешил Мазанько двухчасовые дневные прогулки.

Вице-губернатор обвиняется в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей. По версии следствия, чиновница получила деньги от предпринимателей за содействие заключению госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

Автор: Владимирская служба новостей