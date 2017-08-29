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Новости
29.08.2017 10:10

На улице Георгиевской открылась «Старая аптека»
На улице Георгиевской Владимира состоялось открытие муниципального музея «Старая аптека». Авторы концепции постарались воссоздать стилизованные интерьеры аптеки XIX - нач. XX вв. Раритетные экспонаты пришлось искать не только в России, но и за рубежом. 
«Старая аптека» - это не «застывший» музей, а по-современному интерактивный. Осмотрев экспонаты, посетители смогут попробовать фито-чаи и целебные травяные настои и даже поучаствовать в их приготовлении. Экспозиция работает ежедневно, с 10.00 до 21.00, кроме традиционного для музеев выходного дня — понедельника.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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