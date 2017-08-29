На улице Георгиевской открылась «Старая аптека»

На улице Георгиевской Владимира состоялось открытие муниципального музея «Старая аптека». Авторы концепции постарались воссоздать стилизованные интерьеры аптеки XIX - нач. XX вв. Раритетные экспонаты пришлось искать не только в России, но и за рубежом.

«Старая аптека» - это не «застывший» музей, а по-современному интерактивный. Осмотрев экспонаты, посетители смогут попробовать фито-чаи и целебные травяные настои и даже поучаствовать в их приготовлении. Экспозиция работает ежедневно, с 10.00 до 21.00, кроме традиционного для музеев выходного дня — понедельника.

Автор: Владимирская служба новостей