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29.08.2017 10:10
На улице Георгиевской открылась «Старая аптека»
На улице Георгиевской Владимира состоялось открытие муниципального музея «Старая аптека». Авторы концепции постарались воссоздать стилизованные интерьеры аптеки XIX - нач. XX вв. Раритетные экспонаты пришлось искать не только в России, но и за рубежом.
«Старая аптека» - это не «застывший» музей, а по-современному интерактивный. Осмотрев экспонаты, посетители смогут попробовать фито-чаи и целебные травяные настои и даже поучаствовать в их приготовлении. Экспозиция работает ежедневно, с 10.00 до 21.00, кроме традиционного для музеев выходного дня — понедельника.
Автор: Владимирская служба новостей