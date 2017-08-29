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Новости
29.08.2017 10:02

В Муроме погиб пенсионер, упав в оркестровую яму
В Муроме выясняются причины гибели мужчины, который упал в оркестровую яму. По данным следствия, в минувшее воскресенье, пенсионер из Ульяновска вместе с супругой и напарником прибыл на торгово-выставочное мероприятие, проводимое во Дворце культуры «1100-летия города Мурома». Автомобиль с товаром они припарковали во дворе и начали размещать обувную продукцию в фойе здания. После чего мужчины отправились на улицу. Чтобы сократить путь, пенсионер решил пройти через зрительный зал. Однако там он оступился и упал в оркестровую яму. Смерть пострадавшего наступила мгновенно от полученной травмы головы.
В настоящее время совместно с органами полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено внести представление в адрес руководителей Дворца культуры о принятии мер, исключающих наступление подобных последствий при организации и проведении массовых мероприятий.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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