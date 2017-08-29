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Новости
29.08.2017 09:56

Иномарка врезалась в автобус с детьми
ДТП с участием туристического автобуса произошло сегодня ночью в Вязниковском районе. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, на трассе М 7 «Волга» столкнулись «Skoda Rapid» и автобус с детьми. По предварительной информации водитель легковушки, двигаясь по правой полосе дороги в направлении Нижнего Новгорода, не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий автобус. 
В результате дорожного происшествия травмы получила 12-летняя пассажирка иномарки. Девочка с диагнозом «ушиб позвоночника» была госпитализирована. Никто из 45 детей-пассажиров туристического автобуса  и водителей не пострадал. 
В настоящее время детали автоаварии уточняются. По данному факту назначено проведение проверки.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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