Жители моногородов поступают в вузы по целевым квотам

Во Владимирской области реализуются меры по развитию моногородов. Одной из них стало выделение дополнительных квот в образовательных учреждениях на целевой приём за счёт средств федерального бюджета.

Так, на сегодняшний день Камешковский район испытывает нехватку кадров педагогического и медицинского профилей. Постановлением районной администрации утверждён порядок отбора граждан, желающих приобрести профессию педагога по квоте от моногорода. В результате две выпускницы средней школы №1 города Камешково, Евгения Куликова и Полина Ковалева, были зачислены во Владимирский госуниверситет. Целевые договоры с выпускницами заключили городские школы №1 и №3.

Для получения по квоте высшего медицинского образования моногородам Владимирской области выделены места в Ивановской государственной медицинской академии. Камешковский район там представит жительница посёлка Новки Алена Казанцева, которая последние два года обучалась в профильном химико-биологическом классе в лицее города Владимира. Обязательство вернуться в Камешково закреплено в договоре, который девушка заключила с районным учреждением здравоохранения. А дополнительным стимулом для хорошей учёбы станет ежегодная стипендия администрации района – студентка будет её получать после сдачи итоговой сессии и перевода на следующий курс.

Автор: Владимирская служба новостей