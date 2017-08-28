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Новости
28.08.2017 16:19

Наталья Гемперле одержала первую победу на этапах Кубка Мира
В Латвии прошел третий раунд Кубка Мира по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах. В первый день соревнований спортсмены состязались в дисциплине "Кросс - классика". На них успешно выступила представительница Владимирской области, мастер спорта России международного класса Наталья Гемперле. 
На дистанции длиной 5,2 километра с 20 контрольными пунктами Наталья не оставила соперникам ни одного шанса на победу. На финише её отрыв от ближайшего преследователя превысил 30 секунд. 
Это первая победа Натальи Гемперле на этапах Кубка Мира. В общем зачете Кубка Мира наша спортсменка занимает второе место.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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