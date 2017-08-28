За вступление в интимные отношения со школьницей парням грозит до 4 лет лишения свободы

Перед судом предстанут двое жителей Камешковского района, которые вступили в интимные отношения с несовершеннолетней.

По данным следствия, в июне этого года 15-летняя девушка родила ребенка, отцом которого считала своего знакомого. Ее родственники предъявили семье парня требования об оказании постоянной материальной помощи на содержание ребенка. Проявляя добросовестность, молодой человек согласился на данные условия.

Однако, проведенная экспертиза ДНК показала, что этот парень не является отцом мальчика. Родила девушка от его 19-летнего друга.

Обвинение предъявлено двоим молодым людям за вступление в интимные отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

В ближайшее время они предстанут перед судом, за это им грозит до четырех лет лишения свободы.

Учитывая ситуацию, следователем к семье, где воспитывается малыш, привлечено внимание органов системы профилактики.

Автор: Владимирская служба новостей