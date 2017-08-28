В ВлГУ на программы среднего профобразования поступило 392 человека

В 2017 году в ВлГУ на программы среднего профобразования поступило 392 человека. 115 первокурсников будут учиться на бюджете, при этом больше всего заявлений было подано на направления "Технология машиностроения" и "Информационные системы". На контрактную форму обучения зачислено 277 абитуриентов. Среди популярных направлений подготовки по контракту в головном вузе – "Пожарная безопасность" (41 человек), "Право и организация социального обеспечения" (26 человек), "Программирование в компьютерных системах" (25 человек), "Радиоаппаратостроение" (25 человек).

Автор: Владимирская служба новостей