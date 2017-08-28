Помочь брату не удалось

В исправительное заведение пытались пронести запрещенные предметы. На днях в ИК-5 пришел молодой человек на свидание с братом. При личном досмотре у него были обнаружены часы, но не простые, а смарт-часы с сим-картой внутри, с помощью которых можно звонить. При этом парень до последнего утверждал, что данное устройство нельзя использовать как средство связи.

На молодого человека был составлен протокол, который вместе со всеми материалами был направлен в мировой суд для принятия процессуального решения.

Автор: Владимирская служба новостей