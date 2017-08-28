В Ковровском районе прошли съемки программы «Экстрасенсы ведут расследование»

В поселке Мелехово Ковровского района прошли съемки программы «Экстрасенсы ведут расследование», сообщает «Московский комсомолец». Сильнейшие маги Зираддин Рзаев и Виктория Райдос посетили нашу область по приглашению местной вдовы, которая похоронила трех супругов. Женщина подозревала, что на нее наложено проклятие. Начали свое расследование экстрасенсы с квартиры героини, затем отправились на кладбище, а после — в другую квартиру. Чем закончились съемки, пока не известно. Передача, вероятнее всего, выйдет осенью.





Автор: Владимирская служба новостей