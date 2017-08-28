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Новости
28.08.2017 11:32

Во Владимире появилось новое место для отдыха
В рамках Дня города во Владимире открыли отреставрированный сквер за Городским дворцом культуры на ул. Горького. Здесь появились новые спортивная и детская площадки, удобные скамейки и пешеходные дорожки, красивые газоны, цветники и новое освещение. По словам главы администрации Андрея Шохина, реализация проекта стала возможна только благодаря напору жителей, которые из года в год настаивали на благоустройстве сквера. Также по просьбе горожан в сквере будет возрожден фонтан. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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