Во Владимире появилось новое место для отдыха

В рамках Дня города во Владимире открыли отреставрированный сквер за Городским дворцом культуры на ул. Горького. Здесь появились новые спортивная и детская площадки, удобные скамейки и пешеходные дорожки, красивые газоны, цветники и новое освещение. По словам главы администрации Андрея Шохина, реализация проекта стала возможна только благодаря напору жителей, которые из года в год настаивали на благоустройстве сквера. Также по просьбе горожан в сквере будет возрожден фонтан.

Автор: Владимирская служба новостей