«Торпедо» уступило соперникам

Накануне в рамках 6-го тура ФОНБЕТ — Первенства России по футболу сезона 2017 - 2018 годов - владимирское «Торпедо» на выезде встречалось с командой «Луки-Энергия». В итоге за всю игру был забит только один мяч. К радости хозяев, он был забит в наши ворота. Таким образом, после проигрыша владимирцы опускают на 7 строчку в турнирной таблице, в активе команды по-прежнему 10 очков.

Следующая игра состоится на домашнем поле. 1 сентября «Торпедо» сыграет со «Спартаком» из Костромы. Начало встречи в 18 часов.





Автор: Владимирская служба новостей