Смертельное ДТП в Судогодском районе

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Судогодском районе. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас» произошло столкновение автомобиля «Peugeot» и пассажирского автобуса. В аварии погиб водитель легковушки. Также травмы получила пассажирка автобуса – женщина 50 лет. Остальные участники не пострадали.

По предварительной информации ДТП произошло по вине погибшего водителя, который не учел погодные условия и на повороте его вынесло на встречную полосу, где в это время ехал автобус.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, уточняются все детали аварии. По данному факту назначена проверка.









Автор: Владимирская служба новостей