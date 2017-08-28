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Новости
28.08.2017 10:11

Смертельное ДТП в Судогодском районе
Смертельное ДТП произошло сегодня утром в  Судогодском районе. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас» произошло столкновение автомобиля «Peugeot» и пассажирского автобуса. В аварии погиб водитель легковушки. Также травмы получила пассажирка автобуса – женщина 50 лет. Остальные участники не пострадали.
По предварительной информации ДТП произошло по вине погибшего водителя, который не учел погодные условия и на повороте его вынесло на встречную полосу, где в это время ехал автобус. 
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, уточняются все детали аварии. По данному факту назначена проверка.



Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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