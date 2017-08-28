6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
28.08.2017 09:54

В честь Александровского кремля выйдет почтовая марка
Сегодня в почтовое обращение выйдут марки, посвященные Александровскому и Вологодскому кремлям. 
Марка с изображением Александровского кремля размером 38х23 мм номиналом 22 руб. издана тиражом 50 млн 180 тыс. экземпляров, с Вологодским кремлем 30 млн 180 тыс. марок номиналом 41 руб. Они поступят в продажу в отделения Почты России по всей стране. 
Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты и изготовлены штемпеля специального гашения для городов Москвы, Александрова и Вологды. Штемпель действует только один день, и на следующий день он будет выведен из обращения.
Марки и конверты, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются высоким спросом среди коллекционеров.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт