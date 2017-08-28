В честь Александровского кремля выйдет почтовая марка

Сегодня в почтовое обращение выйдут марки, посвященные Александровскому и Вологодскому кремлям.

Марка с изображением Александровского кремля размером 38х23 мм номиналом 22 руб. издана тиражом 50 млн 180 тыс. экземпляров, с Вологодским кремлем 30 млн 180 тыс. марок номиналом 41 руб. Они поступят в продажу в отделения Почты России по всей стране.

Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты и изготовлены штемпеля специального гашения для городов Москвы, Александрова и Вологды. Штемпель действует только один день, и на следующий день он будет выведен из обращения.

Марки и конверты, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются высоким спросом среди коллекционеров.

Автор: Владимирская служба новостей