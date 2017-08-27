Праздничный футбольный матч закончился ничьей

В рамках Дня города состоялся товарищеский матч между владимирцами и «звездной» сборной. Честь Владимира защищали депутаты Горсовета, сотрнудники администрации, а также бывшие игроки «Торпедо». Со стороны соперников были известные футболисты Олег Романцев, Георгий Ярцев, Валерий Шмаров и звезды страды Владимир Пресняков, Виктор Салтыков, Юрий Лоза и Игорь Саруханов. В итоге и та, и другая сборная забили по пять голов.

Автор: Владимирская служба новостей