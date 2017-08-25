С Днем рождения, Владимир!

Уважаемые жители и гости города Владимира!





26 августа мы отметим замечательный праздник - День города Владимира!

1027 лет назад наши легендарные предки основали на крутых берегах Клязьмы один из красивейших городов России и оставили нам великое историческое и культурное наследие. Бережно сохраняя неповторимый облик древнего города, современный Владимир преображается, растет и развивается. И сегодня 356000 владимирцев с гордостью говорят, что живут и работают в городе, лучше которого нет!

День города - наш общий праздник, праздник доброго отношения друг к другу, подведения итогов, новых замыслов и свершений. Владимирцы придут на него семьями, с самыми близкими и дорогими людьми. И обязательно пригласят гостей, которые, побывав у нас хотя бы однажды, становятся нашими верными друзьями и стремятся вернуться к нам вновь и вновь.

Большое видится на расстоянии. Приезжая во Владимир, гости нашего города говорят о больших переменах, которые стали для нас уже привычными. Только за один прошедший год мы завершили создание пешеходного ареала на улице Георгиевской, открыли сквер и памятник в честь великого гимнаста Николая Андрианова, ввели в строй новый детский сад в микрорайоне Коммунар, реконструировали мосты на Октябрьском проспекте и Верхней Дуброве, создали современную дорожную развязку на площади Фрунзе, продолжили обновление уникального Патриаршего сада, а в ближайшее время завершим строительство Лыбедской магистрали и откроем новые городские скверы, где будет хорошо и взрослым, и детям!

Владимир меняется на наших глазах. Полноправными авторами этих перемен являются горожане, которые по-настоящему любят родной город и отпразднуют наш общий день рождения от всего сердца, от всей души!

Дорогие владимирцы! Благодарим вас за совместную работу, желаем вам крепкого здоровья, личного и профессионального благополучия! И до скорой встречи на Дне города Владимира - 2017!

Автор: Владимирская служба новостей