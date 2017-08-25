День города Владимира: занятия и развлечения на любой вкус

В предстоящие выходные Владимир отметит свой День рождения. Начнутся мероприятия завтра с открытия сквера за Городским Дворцом культуры на улице Горького. Затем в 11.00 от ЦУМа «Валентина» стартует велофестиваль «Крути!».

Главные торжества Дня города по традиции пройдут на Соборной площади, перед Успенским собором, в Пушкинском сквере, парке «Липки» и на центральной улице города – Большой Московской. С самого утра здесь начнёт работу Пятая областная агрокультурная ярмарка «Владимирская Русь» с фермерским подворьем и ремесленными рядами.

С 12.00 на сцене возле кинотеатра «Художественный» начнутся музыкальные состязания участников конкурса «Эй, гармошка!», который пройдёт в рамках фестиваля народного творчества «Золотое кольцо России».

В 13.00 будет открыт музей «Старая аптека» на улице Георгиевской. В это же время на Пушкинском бульваре стартует Фестиваль народных игр и забав «Многоликий Владимир». Все желающие смогут здесь поиграть в армянские шашки, попрыгать через палки в грузинской игре «Сахреоба», повыбивать камешки из круга в дагестанской игре «Выбей из круга».

В разгар праздника, в 14.00, вокруг Золотых Ворот пройдёт традиционный «Большой хоровод».

Ещё одной интерактивной площадкой по традиции станет Театральная площадь: здесь состоится детский праздник «Владимир – город тысячи планет» (11.00-18.00) и городской студенческий фестиваль национальных культур «Кухни мира» (12.00-14.00).

Никитский бульвар также станет «молодёжным сектором». В 12.30 состоится творческий конкурс для молодых семей «Парад колясок», а с 14.00 начнётся пешеходный квест. Здесь предусмотрено место для поэтических сетов, мастер-классов по обучению приёмам декоративного творчества, зона живой музыки, игровая зона по кибер-спорту, «душевный базар». В 16.00 молодые благотворители приглашаются на «Добрый пикник».

Два крупных творческих проекта откроются в 14.00 на площадках пешеходной зоны областного центра: фестиваль бардовской пенсии «Музыкальный компас» на Спасском холме, а также исторический фестиваль «Яркий мир!» на улице Георгиевской. Затем бардов на Спасском холме сменят участники поэтического фестиваля «Созвездие СЛОВО».

В спортивную программу празднований вошли: шоу силового экстрима (в 15.00 на площадке перед средней школой №1), соревнования по лыжероллерам «Спринт на Студёной горе» (с 15.00). В 16.00 на стадионе «Лыбедь» в рамках спортивного проекта «Владимир – культурная столица чемпионата мира по футболу 2018» состоится товарищеский матч с участием звёзд российского футбола – Георгия Ярцева, Олега Романцева, Юрия Гаврилова.

Завершится праздник концертом звёзд российской эстрады и фейерверком. Однако День города продолжится и 27 августа – в парке «Дружба» и на площади возле «Руськино» на Суздальском проспекте, где специальная программа будет посвящена Дню российского кино.

Автор: Владимирская служба новостей