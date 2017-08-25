Во Владимирской области ожидаются дождь и сильный ветер

Завтра во Владимирской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, в регионе ожидаются дождь, местами гроза, град, ветер с порывами до 20 м/с.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, повреждением кровель домов, дорожно-транспортными происшествиями.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).





Автор: Владимирская служба новостей