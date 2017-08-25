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Новости
25.08.2017 12:08

Владимирский гимнаст выиграл золото на Всемирной летней Универсиаде
Спортсмен из 33-региона Кирилл Прокопьев выиграл золото по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.
В финале соревнований Кирилл набрал 14,800 балла, заняв высшую ступень пьедестала почёта. Серебряная медаль досталась представителю Южной Кореи Ким Хан Солю (14,700). Третье место занял японец Ватару Танигава (14,658).
Напомним, что это была не единственная медаль владимирских гимнастов на Универсиаде. Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала бронзовые медали в командном многоборье в Тайбэе. Сборная команда России, в состав которой входят три спортсмена 33-региона – Алексей Ростов, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев – набрала 253,150 балла. Первое место заняли японцы (260,225), серебро у команды Украины (257,900).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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