Владимирец победил в чемпионате Европы по сверхлёгкой авиации

На аэродроме города Надиканиже (Венгрия) прошёл чемпионат Европы по сверхлёгкой авиации. В личном зачёте спортсмен из Владимирской области Андрей Щеколдин занял 1 место в одноместном дельталёте. Кроме того, представители 33-региона Андрей Щеколдин и Илья Орлов в составе сборной команды на Чемпионате стали бронзовыми призёрами. Губернатор области Светлана Орлова поздравила земляков с наградами чемпионата, пожелала им новых успехов.

Соревнования проводились в классах одноместных и двухместных самолётов, автожиров и мотодельтапланов. В Чемпионате принимало участие более 50 спортсменов.

Автор: Владимирская служба новостей