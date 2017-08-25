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Новости
25.08.2017 11:53

Владимирец победил в чемпионате Европы по сверхлёгкой авиации
На аэродроме города Надиканиже (Венгрия) прошёл чемпионат Европы по сверхлёгкой авиации. В личном зачёте спортсмен из Владимирской области Андрей Щеколдин занял 1 место в одноместном дельталёте. Кроме того, представители 33-региона Андрей Щеколдин и Илья Орлов в составе сборной команды на Чемпионате стали бронзовыми призёрами. Губернатор области Светлана Орлова поздравила земляков с наградами чемпионата, пожелала им новых успехов.
Соревнования проводились в классах одноместных и двухместных самолётов, автожиров и мотодельтапланов. В Чемпионате принимало участие более 50 спортсменов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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