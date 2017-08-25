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Новости
25.08.2017 11:33

Иногородних абитуриентов ВлГУ заселяют по электронной очереди
В этом году заселение иногородних студентов-первокурсников ВлГУ проходит с помощью электронной очереди. Новый формат помог избежать столпотворения.
Абитуриенты ожидали своей очереди в специально оборудованной зоне отдыха. Для их удобства были установлены лавочки и стенды с актуальной информацией.
Ордеры на заселение в общежитиях уже получили первокурсники институтов машиностроения и автомобильного транспорта; информационных технологий и радиоэлектроники; прикладной математики, физики и информатики; биологии и экологии; искусств и художественного образования; физической культуры и спорта; гуманитарного, а также студенты Центра профессионального образования инвалидов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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