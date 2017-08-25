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Новости
25.08.2017 10:11

Под колесами авто - подростки и пенсионеры
Накануне в 33 регионе под колеса авто попали 4 пешехода. Два ДТП произошли во Владимире. Так, на улице Горького иномарка сбила пенсионера, который шел по «зебре». У мужчины — небольшие ушибы. На улице Гагарина троллейбус наехал на 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. Школьник отправлен на амбулаторное лечение. 
Еще один несовершеннолетний пострадал во время аварии в Александрове. 16-летнего молодого человека на «зебре» сбила Тойота. Подросток получил перелом ноги и черепно-мозговую травму. 
А в Коврове водитель «Дэу – Матиз» не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта, где в это время стояла пенсионерка. Женщина была госпитализирована. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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