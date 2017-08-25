Под колесами авто - подростки и пенсионеры

Накануне в 33 регионе под колеса авто попали 4 пешехода. Два ДТП произошли во Владимире. Так, на улице Горького иномарка сбила пенсионера, который шел по «зебре». У мужчины — небольшие ушибы. На улице Гагарина троллейбус наехал на 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. Школьник отправлен на амбулаторное лечение.

Еще один несовершеннолетний пострадал во время аварии в Александрове. 16-летнего молодого человека на «зебре» сбила Тойота. Подросток получил перелом ноги и черепно-мозговую травму.

А в Коврове водитель «Дэу – Матиз» не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта, где в это время стояла пенсионерка. Женщина была госпитализирована.

Автор: Владимирская служба новостей