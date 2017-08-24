Как будет ходить общественный транспорт в День города

В связи с проведением мероприятий в рамках празднования Дня города на время закрытия движения в центре города 26 августа с 9 утра до 23.30 вечера будут изменены маршруты движения общественного транспорта.





Троллейбусные маршруты:

№ 1 - ул.Фатьянова - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Добросельская - театр «Разгуляй».

№ 2 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.

№ 5 - ул.Фатьянова - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.

№ 7 - пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ВЭМЗ.

№ 8 - т/к Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ВХЗ.





Автобусные маршруты:

№ 1С - ул.Элеваторная - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - ул.Горького - Сельцо.

№ 5 - ул.Казарменная - ул.Красноармейская - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - ул.Батурина - ул.Мира - ул.Горького - пр-кт Строителей - ул.Красноармейская - ул.Казарменная.

№ 6С - ул.Левино поле - ул.Д.Левитана - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина.

№ 12С - мкр.Мостострой - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Луначарского - пл.Фрунзе - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

№ 15 - мкр.Энергетик - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Луначарского - пл.Фрунзе - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - гипермаркет «Глобус».

№ 17 - м-н 8-ЮЗ - ул.Н.Дуброва - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - завод «Точмаш».

№ 22 - с.Мосино - с.Спасское - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Луначарского - пл.Фрунзе - ул.Добросельская - Суздальский пр-кт - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - гипермаркет «Глобус».

№ 25 - м-н 8-ЮЗ - ул.Н.Дуброва - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Луначарского - пл.Фрунзе - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

№26 - гостиница «Владимир» - ул.Добросельская - Суздальский пр-кт - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

№27 - ул.Мостостроевская - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина - ул.Мира - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Растопчина.

№ 28 - пл.Садовая - пр-кт Ленина - ул.Чайковского - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - гостиница «Владимир».

№36 - ул.Офицерская - пр-кт Ленина - ул.Студеная гора - Октябрьский пр-кт - Лыбедская магистраль - ул.Батурина.





Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.

Время работы общественного транспорта будет продлено до 00.40 часов 27 августа. Также по окончании мероприятия будет организовано отправление дополнительных автобусов с ул.Гагарина в сторону ул.Горького и от гостиницы «Владимир» в микрорайон «Доброе».





Автор: Владимирская служба новостей