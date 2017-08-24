Перед началом учебного года в 33 регионе стартует операция «Внимание – дети!». По статистике, с начала года с участием детей произошло 148 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли, 161 ребенок получил травмы. Трагические случаи зарегистрированы в Александровском, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах. Половина пострадавших в ДТП были детьми-пассажирами.
В рамках операции сотрудники ГИБДД проведут проверки технических средств организации дорожного движения и состояния улично-дорожной сети в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также школьных автобусов. Кроме того, пройдут различные социально значимые акции и мероприятия, направленные на различные аспекты предупреждения детской дорожной аварийности.
Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, в ходе которых проведут разъяснительную работу о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей.
Под особый контроль инспектору возьмут проведение «Дня знаний». В этот день ко всем школам будут приближены посты ДПС.
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