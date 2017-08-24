Клещи покусали около 70 человек

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось около 70 человек, среди них 19 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Киржачском, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах. Лабораторно было исследовано около 20 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.

Всего же с середины марта за медицинской помощью обратилось более 2 тысяч человек.





Автор: Владимирская служба новостей