Над Суздалем вновь раздастся колокольный звон

В предстоящие выходные в Суздале состоится фестиваль «Лето Господне», в котором примут участие лучшие звонари из разных регионов России. В рамках фестиваля состоятся концерты, мастер-классы, выступления творческих коллективов, поэтические чтения.

26 августа в 12:00 фестиваль откроется во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, на импровизированной сцене около звонницы в Спасо-Евфимиевом монастыре. Здесь, помимо концертов колокольных звонов и мастер-классов, гостей ожидает уникальная программа русского фольклора с участниками творческой лаборатории Елены Фроловой «Гусли мира» - Сергеем Старостиным и Наталией Сербиной. В дневной программе также примет участие известный хоровой коллектив - капелла Ярославской государственной филармонии «Ярославия» под управлением Владимира Контарева, лауреата премии им. Л.В. Собинова, профессора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Перед гостями фестиваля выступят известные российские поэты.

Вечерняя программа откроется в 18:00 на Торговой площади мастер-классами по колокольным звонам от известных звонарей из разных городов Золотого кольца России. В них сможет принять участие любой желающий. В 19:00 на Торговой площади города Суздаля начнется концерт, программа которого была специально подготовлена коллективами Центра классической музыки под управлением Артема Маркина: сводный хор Центра, Губернаторский симфонический оркестр и хоровая капелла «Ярославия» совместно со звонарями-участниками фестиваля исполнят знаменитую симфоническую поэму «Колокола» Сергея Рахманинова. Специальным гостем фестиваля станет уже полюбившийся жителям Владимирской области бразильский тенор, выпускник Венской консерватории Макс Уилсон.

27 августа «изюминкой» программы фестиваля станет перезвон «Золотое кольцо – голос колоколов» в честь 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России», который состоится с 11:30 до 12:00 на колокольнях разных храмов Суздаля.

Основная программа фестиваля в этот день переместится на территорию Ризоположенского монастыря и откроется в 12:00. На площадке пройдет ремесленная и продовольственная ярмарка, на которой свои изделия представят мастера из разных уголков Владимирской области; состоятся концерты колокольных звонов, концерт Елены Фроловой и выступления хоровых коллективов, среди которых мужской вокальный ансамбль «Куликово поле» из Тулы под руководством Николая Шульдешова и Владимирский камерный хор под управлением Татьяны Гринь.





Автор: Владимирская служба новостей