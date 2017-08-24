«День улицы Горького - 2017»

В последнее воскресенье лета по традиции в городе Владимир отметят «День улицы Горького». Это массовое народное гуляние проводится вот уже более 40 лет перед Городским Дворцом культуры. В этом году праздник пройдет под девизом: «Чистая улица – чистая душа». Всех владимирцев и гостей города встретит обновленная площадь перед дворцом и реконструированный сквер.

Публику ждут танцевальная программа и большой концерт с участием солистов и групп города. Для маленьких владимирцев будут работать многочисленные аттракционы и игровые площадки, развлекать детей будет скоморохи и клоны.

Праздник пройдет 27 августа с 16 до 22 часов.

Автор: Владимирская служба новостей