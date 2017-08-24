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Новости
24.08.2017 12:43

«День улицы Горького - 2017»
В последнее воскресенье лета по традиции в городе Владимир отметят «День улицы Горького». Это массовое народное гуляние проводится вот уже более 40 лет перед Городским Дворцом культуры. В этом году праздник пройдет под девизом: «Чистая улица – чистая душа». Всех владимирцев и гостей города встретит обновленная площадь перед дворцом и реконструированный сквер.
Публику ждут танцевальная программа и большой концерт с участием солистов и групп города. Для маленьких владимирцев будут работать многочисленные аттракционы и игровые площадки, развлекать детей будет скоморохи и клоны. 
Праздник пройдет 27 августа с 16 до 22 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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