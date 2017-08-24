Владимирские бильярдисты вышли в 1/8 финала Первенства России среди Юниоров

В Воронеже стартовало командное Первенство России по "Свободной пирамиде" среди юниоров и юниорок до 18 лет. В турнире участвую 100 молодых спортсменов: 72 игрока-юниора (24 команды по 3 человека) и 28 девушек (14 команд по 2). Соревнования будут проходить до 27 августа.

Команда Владимир 1 - Антон Виноградов, Вадим Кистанов, Кирилл Мельников вышла в 1/8 финала Первенства России среди Юниоров. Другие 3 команды продолжают бороться за следующий этап соревнований.





Автор: Владимирская служба новостей