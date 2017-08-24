В Коврове осудили "игорную" ОПГ

В Коврове оглашен приговор группировке, занимающейся нелегальной игорной деятельностью. Перед судом предстали 12 человек: Олег Гаврилов, Андрей Чигрий, Артем Артамонов, Галина Чигрий, Сергей Воронов, Татьяна Аксельруд, Евгения Никонова, Роман Ефремов, Алексей Худяков, Вера Никитина, Алексей Самухин и Евгений Власов.

Деятельность ОПГ была пресечена в декабре 2014 года. Подпольные заведения располагались по 12 адресам во Владимире и Коврове. В ходе спецоперации было изъято около 100 единиц оборудования, компьютерной техники, обеспечивавшей доступ клиентов к азартным Интернет – играм, а также документация, отражающая финансовый доход от теневого бизнеса. Судом арестовано имущество фигурантов на общую сумму свыше 60 миллионов рублей.

Приговором суда организаторам и руководителям преступной группы Олегу Гаврилову, Андрею Чигрию и Артему Артамонову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Еще трем участникам дали от 1 до 3 месяцев лишения свободы каждому, остальные получили условные сроки и в силу акта амнистии от наказания судом освобождены.

Автор: Владимирская служба новостей