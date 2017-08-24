В День города центр Владимира будет закрыт на весь день

В День города 26 августа в центре Владимира будет ограничено движение всех видов транспорта. Проехать по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе нельзя будет с 09.00 до 23.30 часов.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина.

Автор: Владимирская служба новостей