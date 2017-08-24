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Новости
24.08.2017 11:09

В День города центр Владимира будет закрыт на весь день
В День города 26 августа в центре Владимира будет ограничено движение всех видов транспорта. Проехать по улицам  Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе нельзя будет  с 09.00 до 23.30 часов.
Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Гагарина.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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