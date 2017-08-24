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Новости
24.08.2017 10:37

В Петушинском районе после ремонта открыли мост через Клязьму
В Петушинском районе состоялось открытие моста через реку Клязьма, расположенного на автомобильной дороге Покров - ст. Покров - Марково. Объект пущен в эксплуатацию после завершения капремонта. 
Ремонт моста - это первый этап реализации проекта капитального  ремонта дороги Покров - ст. Покров - с. Марково, отметил Александр Романенко. Весь проект включает также реконструкцию участка дороги от мостового перехода через Клязьму в направлении к ст. Покров протяженностью 1 км (в 2018 году) и капитальный ремонт участка дороги от моста до села Марково протяженностью 3 км (реализация в IV квартале 2017 года). Стоимость работ на объекте составила около 160 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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