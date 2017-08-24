Карантин по африканской чуме свиней снят с трех районов области

Карантин по африканской чуме свиней снят с трех районов Владимирской области: Гороховецкого, Кольчугинского и Судогодского.

Ранее были ликвидированы еще 4 очага болезни в Гусь-Хрустальном и Гороховецком районах, а также в городе Петушки. На сегодняшний день подготовлен и находится на согласовании еще один документ по снятию карантина в селе Заречное Собинского района.

Напомним, по поручению губернатора Светланы Орловой в регионе работает специальный штаб под председательством первого вице-губернатора Алексея Конышева. Разработана «дорожная карта» мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней на территории области.

Разрабатывается региональная программа по профилактике и предупреждению заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Владимирской области на 2017-2020 гг. Основными целями программы являются поддержание стойкого эпизоотического благополучия региона по АЧС и перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся свиноводством, на альтернативные виды животноводства.

Для контроля за перемещением животных и поднадзорной продукции, а также для выявления и пресечения неправомерной реализации свиноводческой продукции департаментом ветеринарии совместно с ДПС ГИБДД осуществляется досмотр автотранспорта на постах, в том числе на передвижных.

Кроме того, ведется большая разъяснительная работа с населением области - во всех территориях. Актуализированы и распространяются памятки по АЧС. А на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия создана страница с актуальными данными по очагам, нормативно-правовой базой, сведениями о болезни и рекомендациями по предупреждению распространения африканской чумы свиней среди домашних животных и диких кабанов. Перейти на ресурс можно, кликнув на баннер «Меры по ликвидации АЧС» на официальном сайте областной администрации avo.ru.

Автор: Владимирская служба новостей