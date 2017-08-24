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Новости
24.08.2017 10:24

Жители 5 районов 33 региона остались без света
Жители порядка 30 населенных пунктов в пяти районах Владимирской области остались без света. Отключения вызваны прошедшим грозовым фронтом, который сопровождался шквалистым ветром порывами до 20 метров в секунду. Электричество отключено в Судогодском, Юрьев-Польском, Александровском, Суздальском и Киржачском районах. На местах сейчас работают энергетики. Восстановить электроснабжение планируется в течение сегодняшнего дня. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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