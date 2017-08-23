Во Владимирской области может появиться деревоперерабатывающий завод

Во Владимирской области может появиться деревоперерабатывающий завод. Этот вопрос обсудили руководство холдинга «Йылдызлар» и замглавы провинции Маниса Унал Чакыджи, замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов и вице-губернатор Владимирской области Ренат Чагаев в ходе 86-й Измирской международной ярмарки. Предприятие планируют возвести в Собинском районе на участке 130 Га, который полностью оснастят необходимой инфраструктурой. Экологически чистое производство предполагает собой переработку древесины, выпуск древесных плит и ламинированного напольного покрытия. Общий объем инвестиций в проект составит 25 млрд.рублей. Срок реализации – 5 лет. Так же будет создано около 600 рабочих мест.

Автор: Владимирская служба новостей