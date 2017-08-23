Мэрия представила новую схему движения транспорта на Лыбедской магистрали

Городская администрация разместила на сайте новую схему движения транспорта на Лыбедской магистрали, сообщает газета «Призыв». Улица Усти-на-Лабе на участке от бывшего магазина «Океан» до площади Фрунзе станет односторонней. Движение от магазина будет запрещено. На кольце-смычке улиц Горького и Луначарского запретят круговое движение. С Горького можно будет двигаться только вниз (в сторону Загородного и Гагарина), с Луначарского – только вверх. Для водителей появятся 5 светофоров, а для пешеходов установят 6 переходов.

Новая схема движения – пока не окончательный вариант. Администрация представила её на суд горожан.





Автор: Владимирская служба новостей