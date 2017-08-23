На обеспечение жильем ветеранов войны регион получил около 37 миллионов

Муниципальные образования Владимирской области получат федеральные средства на обеспечение жильем ветеранов войны. Самые большие транши направят в город Владимир (5,9 млн. рублей), Меленковский (5,9 млн. рублей), Селивановский (4,7 млн. рублей) и Вязниковский (3,5 млн. рублей) районы. По 2,3 млн. рублей будет направлено Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Собинскому, Судогодскому и Суздальскому районам. Киржачский, Юрьев-Польский и Петушинский районы, а также город Ковров получат по 1,1 млн. рублей.

Всего регион получил около 37 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей