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Новости
23.08.2017 13:12

На обеспечение жильем ветеранов войны регион получил около 37 миллионов
Муниципальные образования Владимирской области получат федеральные средства на обеспечение жильем ветеранов войны. Самые большие транши направят в город Владимир (5,9 млн. рублей),  Меленковский (5,9 млн. рублей), Селивановский (4,7 млн. рублей) и Вязниковский (3,5 млн. рублей) районы. По 2,3 млн. рублей будет направлено Гусь-Хрустальному, Камешковскому, Собинскому, Судогодскому и Суздальскому районам. Киржачский, Юрьев-Польский и Петушинский районы, а также город Ковров получат по 1,1 млн. рублей.
Всего регион получил около 37 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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