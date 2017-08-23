Вместо скумбрии — телефон и зарядник

Вместо скумбрии — телефон и зарядник. На днях во Владимирский централ пришла посылка на имя одного из осужденных. При досмотре была обнаружена банка консервов с сюрпризом. Внутри нее была не рыба, а спрятанные телефон, сим-карта и самодельное зарядное устройство. Судя по всему, отправитель разрезал банку, вложил «передачку» и вновь запаял, добавив для веса металлические утяжелители.

Как оказалось, заботу об осужденном проявил его родной брат - житель Омска. Теперь в отношении него будет возбуждено административное делопроизводство.

Автор: Владимирская служба новостей