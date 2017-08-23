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Новости
23.08.2017 12:07

В Вязниках утонул 11-летний ребенок
В Вязниках утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла 21 августа. По данным следствия, днем двое мальчиков пришли на Клязьму, стали купаться и играть. В какой-то момент дети отплыли чуть в сторону от берега и попали в водную яму. Отдыхающие бросились им на помощь, спасти удалось только одного ребенка.
Тело погибшего было извлечено спустя несколько часов. 
Известно, что данный участок реки Клязьма признан запрещенным для купания. 
Дополним, это уже шестой утонувший ребенок в этом году.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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