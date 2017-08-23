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Новости
23.08.2017 11:58

Во Владимир приедут звезды советского футбола
В День города, 26 августа, во Владимире состоится ряд спортивных мероприятий. Одним из главных событий станет товарищеский матч между сборной областного центра и сборной звезд футбола и эстрады на стадионе «Лыбедь». Честь Владимира будут защищать сотрудники администрации города, депутаты Совета народных депутатов, члены Общественной палаты города и бывшие игроки владимирского «Торпедо» Наиль Сафаев, Максим Путилин, Дмитрий Вязьмикин. Возглавит сборную Андрей Шохин. На стороне «звезд» будут сражаться Георгий Ярцев, Олег Романцев, Юрий Гаврилов, певцы Юрий Лоза, Виктор Салтыков и Игорь Саруханов. Игра начнется в 16 часов.  Комментировать матч будет Виктор Гусев. Вход бесплатный для всех.
А с утра, в 11 часов, на площадке ЦУМа «Валентина» пройдет велоквест «Крути». Приглашаются все желающие. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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