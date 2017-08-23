Владимир готовится ко Дню рождения

В предстоящие выходные Владимир отметит свой День рождения . Основные мероприятия состоятся в субботу, 26 августа. По традиции центр города будет разделен на тематические зоны. Например, Театральная площадь станет детской площадкой, на которой всей семьей можно будет отправиться в захватывающее космическое путешествие. Возле кинотеатра «Художественный» любителей народного творчества ждет фестиваль «Эй, гармошка!» На Спасском холме впервые пройдет фестиваль «Музыкальный компас», который будет состоять из двух блоков — бардовской музыки и программы «Поэзия слова». В последнем случае слово будет предоставлено как маститым авторам, так и новичкам поэтического цеха, и авторам-любителям.

На площадке около 1-й школы пройдет шоу силового экстрима. На Никитском бульваре состоятся мультпарад детских колясок, пешеходный квест и добрый пикник, где предусмотрено место для поэтических сетов, зона живой музыки, мастер-классов, «душевный базар» и площадка для молодых семей с детьми.

Главной площадкой праздника, как обычно, станет Соборная площадь. Она будет занята с полудня до глубокой ночи. После официального открытия начнутся концертные выступления. С 18.00 на сцену выйдут «звезды»: сначала владимирские, а затем — приглашённые знаменитости из Москвы. В 22.00 ожидается необычный фейерверк. Но и по его завершении праздник не закончится: владимирцев ждет большая дискотека со столичным ди-джеем.

Кроме того, отмечать День рождения города можно будет продолжить и в воскресенье: в парке «Дружба» и на площади возле «Руськино» на Суздальском проспекте, где программа будет посвящена Дню российского кино.

Автор: Владимирская служба новостей